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مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ "علي طاوة" في بغداد

الرياضة

مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ
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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل الملاكم علي طه الملقب بـ"علي طاوة"، بإطلاق نار في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

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ووفقا لوكالة شفق نيوز، فإن الملاكم الشاب فقد حياته في ساعة متقدمة من ليل أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار ضمن شارع 20 في منطقة الأعظمية، مبينة أن رصاصة استقرت في رأس الشاب. 

وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد إن كان ناجما عن مشاجرة أم هجوم مسلح.

المصدر: "قناة الشرقية"

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