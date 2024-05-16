ترامب يعلق على غناء وزير الخارجية الأمريكي في أحد الأندية بكييف

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إنه يؤدي عمله بشكل سيئ، حيث يؤدي أغنية في أحد الأندية في كييف بينما العالم يتمزق.

وقال ترامب في مقابلة مع المذيع الإذاعي هيو هيويت: "هذا ليس ما نحتاج إليه ... هذا ليس عملية انتقاء للتلفزيون، لقد قام بعمل سيئ للغاية، بينما العالم يتمزق".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن بلينكن زار أحد نوادي الموسيقى في كييف، حيث غنى على خشبة المسرح مع إحدى الفرق الموسيقية المحلية.

انطلاقا من لقطات الفيديو التي نشرتها الصحيفة، قام وزير الخارجية الأمريكي، جنبا إلى جنب مع الموسيقيين، بعزف أغنية يونغ عام 1989 Rockin 'in the Free World على الغيتار.

من جانبه قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن ما فعله بلينكن يشير إلى أن الغرب لا يهتم بالأوكرانيين الذين يتم إرسالهم إلى مفرمة اللحم في ساحة المعركة.

المصدر: تاس