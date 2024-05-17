استخباراتي أمريكي سابق: "إف-16" ستكون لعنة على أوكرانيا

قال ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، في حديث لمراسل نوفوستي، إن مقاتلات "إف-16" التي تأمل أوكرانيا في استلامها هذا الصيف ستصبح لعنة بالنسبة لها.

وشدد الخبير الأمريكي، على أن الجيش الروسي سيقوم بتدمير أول طائرة من هذا النوع في اليوم الأول لظهورها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وأضاف ريتر: "أعتقد أن هذه الطائرات ستكون نقمة ولعنة على أوكرانيا. تمت إثارة ضجة كبيرة حول هذه المقاتلات لدرجة أن البعض بات يصدق قدرتها على تغيير كل شيء على الفور. يعتقدون أنه بمجرد ظهور طائرة إف- 16 في ساحة المعركة، فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام بالنسبة لأوكرانيا. ولكن الحقيقة ليست كذلك بتاتا وببساطة لن تكون الأمور على هذا الحال. سيتم تدمير المقاتلة الأولى بالضبط في اليوم الأول الذي تظهر فيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي تلك اللحظة ستدرك أوكرانيا أنه لا توجد أسلحة سحرية يمكن أن تنقذها".

قبل أيام رجحت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، نقلا عن مصدر عسكري، ظهور أولى مقاتلات إف-16 في أوكرانيا في غضون أسابيع. وصرح عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو سابقا، بأن أولى هذه المقاتلات قد تظهر في أوكرانيا في شهر يوليو المقبل.

من جانبه، حذر رئيس برلمان القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف نظام كييف من "اللعب بمقاتلات إف-16 الأمريكية"، مؤكدا أن هذه الألعاب ستفضي إلى القضاء على أوكرانيا كدولة لإبطال خطرها على روسيا.

المصدر: نوفوستي