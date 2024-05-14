حذر رئيس برلمان القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف نظام كييف من "اللعب بمقاتلات "إف-16" الأمريكية"، مؤكدا أن هذه الألعاب ستفضي إلى القضاء على أوكرانيا كدولة لإبطال خطرها على روسيا.

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وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "كل ألعاب مجرمي كييف ستنتهي عاجلا أو آجلا وسيكون هناك عواقب جدية بالنسبة لهم. هم حساسون بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بسلامة جلودهم، وفي نهاية المطاف سيتم القضاء على التهديد الأوكراني وزوال أوكرانيا نفسها كدولة".

وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" يدل مرة أخرى على ضرورة اليقظة في روسيا.

وقال: "أدركنا في القرم أكثر من مرة منذ 2014 استعداد هؤلاء لأي عمل خسيس يتمكنون من تنفيذه وثقتهم بإفلاتهم من العقاب. قلت مرارا إنهم سيفعلون كل ما نسمح لهم به".

المصدر: نوفوستي