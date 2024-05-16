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مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم حارسه إيدرسون

الرياضة

مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم حارسه إيدرسون
AP
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يغيب الحارس إيدرسون عن مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وست هام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وأمام مانشستر يونايتد في نهائي الكأس، وفقا لما أعلنه فريقه.

وقال مان سيتي في بيان يوم الخميس: "يؤكد مانشستر سيتي أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين هذا الموسم بسبب كسر بسيط في محجر العين".

وكان إيدرسون (30 عاما) خرج مصابا من المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام 2-0 الثلاثاء الماضي في لقاء مؤجل من المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي.

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وأظهرت الفحوصات أن الحارس البرازيلي يعاني من كسر بسيط في محجر العين اليمنى بعد اصطدامه بمدافع توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وحاول إيدرسون إكمال المباراة بعد إصابته لكنه خرج من الملعب بعد طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا استبداله بالألماني ستيفان أورتيغا.

ويلعب مان سيتي مباراته المقبلة في الدوري التي من الممكن أن يتوج فيها بطلا للموسم الرابع تواليا الأحد المقبل مع وست هام، قبل لقاء جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في 25 مايو الحالي.

المصدر: وكالات

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