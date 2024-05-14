حارس مانشستر سيتي إيدرسون ينفعل بشدة بعد استبداله في لقاء توتنهام (فيديو)

انفعل حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، بشدة بعد استبداله بسبب الإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه توتنهام يوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف عندما تعرض إيدرسون لإصابة في وجهه في الدقيقة 66، بعد اصطدامه بمدافع توتنهام الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو.

غضب ايدرسون بعد استبداله 😱

pic.twitter.com/uhbzSwqc2B — عمرو (@bt3) May 14, 2024

ورغم تلقيه العلاج وإكماله اللقاء ولعبه قرابة خمس دقائق، قرر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا استبدال إيدرسون بالحارس البديل الألماني ستيفان أورتيغا، الأمر الذي أثار غضب الحارس البرازيلي الذي أظهر ردة فعل غاضبة لدى خروجه من الملعب، رغم محاولة غوارديولا مواساته وتهدئته وتفسير قراره.

غضب ايدرسون بعد استبداله 😱 pic.twitter.com/7k8nPvZ92Q — Tarek Ahlawy (@TarekAhlawy216) May 14, 2024

Mais um que saiu p*** da vida foi o Ederson, após o choque dele com o Romero, Pep Guardiola substituiu ele.



Ele saiu chutando o que viu pela frente... Kkkkk pic.twitter.com/KiPj6carAT — PES MIL GRAU (@Pesgrau) May 14, 2024

يذكر أن المباراة انتهت بفوز مان سيتي بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات