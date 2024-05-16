حزب الله ينشر مشاهد من عملية استهداف منطاد "SKYDEW" الاستراتيجي في قاعدة إيلانيا شمال إسرائيل

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس مشاهد من عملية استهداف المنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" في قاعدة إيلانيا شمال إسرائيل.

وتتبع قاعدة إيلانيا شمال إسرائيل لفرقة الاحتياط 146 الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وأفاد الإعلام الحربي بأن باحة المنطاد "SKYDEW" أو (تل شميم بالعبرية) تبعد 32.5 كم عن الحدود اللبنانية.

ونظام "تل شميم" مخصص للكشف والتحذير من التهديدات المتقدمة في شمال اسرائيل، علما أن المنطاد دخل في الخدمة قبل مدة قصيرة.

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وتم تطوير النظام الذي تم تجميعه داخل بالون عملاق على مدى سنوات بالتعاون الإسرائيلي والأمريكي ويعتبر واحدا من الأكبر من نوعه في العالم.

وكان حزب الله قد أسقط يوم 14 يناير منطادا فرعيا كان يحلق فوق بلدة رميش جنوب لبنان.

وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وأطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم "S5"، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.

وأفاد بأن الصاروخ "S5" تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، مشيرا إلى أنه يعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار.

المصدر: RT