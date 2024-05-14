بالصور والفيديو.. سقوط منطاد تجسس إسرائيلي فوق بلدة رميش جنوب لبنان  

سقط منطاد تجسس إسرائيلي فوق بلدة رميش جنوب لبنان، بعد أن أعلن "حزب الله" استهدافه فوق أجواء مستوطنة ادميت في الجليل الغربي شمال إسرائيل .

وقال "حزب الله" في بيان إنه "بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به، استهدف مقاتلو الحزب بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

وقد سقط المنطاد المستهدف بين بلدتي رميش وعين إبل، وتم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط المنطاد وتجمع الأهالي حوله.

المصدر: RT