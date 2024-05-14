مراسلنا: مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان وأنباء عن إصابات

أفاد مراسل RT بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي القندولي في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان إن عناصرها شاركوا الد بعمليات الإنقاذ بعد الغارة على بلدة ميس الجبل، مبينة أنه تم نقل إصابة إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي:



شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ بعد الغارة على بلدة ميس الجبل.وقد تم نقل اصابة الى احدى مستشفيات المنطقة. #جمعية_الرسالة_للإسعاف_الصحيpic.twitter.com/PbudBVQkE5 — العمليات المركزية (@Risala3amaliat) May 14, 2024

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا مدينة الخيام، كما شن غارة جوية عنيفة بأربعة صواريخ استهدفت بلدة كفركلا.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زبقين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت مساء أمس على مبنى عسكري رصد داخله عنصر من حزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان. كما أغارت طائرات سلاح الجو خلال الليلة الماضية على عدة مباني عسكرية لحزب الله في الخيام ومباني عسكرية أخرى للحزب في كفركلا".

🔴جيش الدفاع هاجم مباني عسكرية لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان



أغارت طائرات حربية لسلاح الجو مساء أمس على مبنى عسكري رصد داخله مخرب من حزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان.



كما أغارت طائرات سلاح الجو خلال الليلة الماضية على عدة مباني عسكرية لحزب الله في الخيام ومباني عسكرية… pic.twitter.com/iGN7ad0ejk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2024

المصدر: RT