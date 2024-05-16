الكشف عن مبلغ ضخم حصل عليه مورينيو بعد طرده من كبار أوروبا

جنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثروة ضخمة من عقود لم يكملها مع الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى.

وكانت آخر تجارب مورينيو مع نادي روما الإيطالي، الذي تمت إقالته من تدريبه خلال الموسم الجاري 2023-2024، ليقترب من تجربة جديدة مع فنربخشه التركي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن العقود الذي وقع عليها مورينيو مع الأندية ولم يكملها للنهاية، جعلته يجمع حوالي 80 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة أن مورينيو حصل على مبلغ 26 مليون يورو بعد أن تم طرده مرتين، بالإضافة إلى مبلغ من ريال مدريد بعد أن تمت إقالته، ومبلغ 19.6 مليون يورو من مانشستر يونايتد من أجل فسخ التعاقد معه.

كما حصل مورينيو على مبلغ 15 مليون يورو من توتنهام، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى من روما، وذلك من أجل رحيله بسبب نتائج الفريق غير المقنعة الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن ما حدث ليس ذنب مورينيو لأن الأندية هي من قررت رحيله قبل نهاية عقوده، وأن ما حصل عليه هي حقوقه، ليصل الإجمالي إلى 80 مليون يورو.

المصدر: goal