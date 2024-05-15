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مورينيو يضع شرطا للتدريب في السعودية

الرياضة

مورينيو يضع شرطا للتدريب في السعودية
Globallookpress
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يرتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة بالتدريب في الدوري السعودي لكرة القدم في ظل عدم توليه أي مهام تدريبية منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي القادسية، العائد حديثا لدوري المحترفين السعودي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مورينيو لقيادته خلال منافسات الموسم الجديد.

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وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، منفتح على فكرة التدريب في السعودية، لكنه اشترط أن يشاهد بنفسه مشروع الفريق الذي سيتولى تدريبه، ويطلع على جميع التفاصيل، ويرى ما إذا كان يناسبه مهنيا أم لا.

ولا يعد القادسية المملوك لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، النادي السعودي الوحيد الذي يتطلع لجذب مورينيو إلى دوري روشن، حيث سبق أن سعت إدارة الشباب للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لكن المفاوضات لم تعرف أي تقدم.

وارتبط مورينيو (61 عاما) أيضا في الأسابيع الأخيرة بالعودة إلى أحد نادييه السابقين مانشستر يونايتد أو تشيلسي بسبب معاناة الفريقين هذا الموسم.

المصدر: ديلي ميل

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