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العاطفة تغلبت على العقل.. مورينيو يكشف سبب رفضه تدريب البرتغال

الرياضة

العاطفة تغلبت على العقل.. مورينيو يكشف سبب رفضه تدريب البرتغال
AFP /PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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صرح البرتغالي، جوزيه مورينيو، بأنه رفض تدريب منتخب بلاده، بعد إقالة مواطنه المدرب فرناندو سانتوس، بسبب عدم رغبته في ترك فريقه السابق روما الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن جوزيه مورينيو، قوله: "كان الأمر الأكثر طبيعيا بالنسبة لي هو قبول تدريب البرتغال".

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وأضاف المدرب البالغ من العمر 61 عاما: "لقد حدث الأمر مرتين بالفعل، ولكنه لم يأت في الوقت المناسب. وفي الدعوة الأخيرة، تركت العاطفة تتغلب على العقل وقررت البقاء في روما. لقد أخطأت".

وأشار جوزيه مورينيو "السبيشال وان" إلى أن: "البرتغال لديها واحد من أفضل الفرق في العالم، ولكنني شعرت بعلاقة رائعة مع روما وجماهيره، ولهذا السبب رفضت".

وقد تعاقد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مع الإسباني روبرتو مارتينيز، المدرب السابق للمنتخب البلجيكي، لتدريب منتخب "السيليساو" الأوروبي، خلفا للمدرب المخضرم فرناندو سانتوس، الذي دخل في خلافات مع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، ما أدى إلى الخروج من الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

المصدر: وسائل إعلام 

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