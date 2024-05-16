استقبال مهيب لبوتين في بكين (فيديو)

تاريخ النشر:16.05.2024 | 04:03 GMT |
آخر تحديث:16.05.2024 | 04:04 GMT | فيديوهات
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين في مراسم مهيبة بالساحة أمام قاعة الشعب الكبرى في بيكن الخميس، قبيل انطلاق مباحثات القمة الروسية الصينية هناك.
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بإطلاق للنار في المبنى الذي كان يعقد فيه اجتماعا للحكومة، وتم نقله إلى المستشفى.
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة خلال القتال المستمر مع "القسام" وفصائل فلسطينية شمال قطاع.
نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.
هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأربعاء، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
أظهر مقطع مصور اللحظات الأولى عقب إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالرصاص وعملية نقله للمشفى والقبض على المهاجم.
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن "حماس" يحكم قطاع غزة بعد الحرب.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".
ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.
بدأ رؤساء وممثلو الدول العربية ومسؤولون أمميون بالتوافد على البحرين اليوم الأربعاء، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد يوم غد الخميس في العاصمة المنامة.
يعد لحم الدجاج من الأطعمة القيّمة غذائيا، حيث يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.
سجل نيكولاي إيفانوف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق وذلك خلال لقاء فريقه "Mashuk-KMV" بيتيغورسك ضد خيميك دزرجينسك في دوري الدرجة الثانية الروسي.
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.
أفادت "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولا عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام تنتشر في قطاع غزة بعد الحرب.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ومحاولة اغتياله بالجريمة الوحشية غير المبررة متمنيا له الشفاء العاجل.
قال قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إن أكثر من 200 طائرة كانت في سماء المنطقة ليلة تنفيذ الهجوم ضد إسرائيل.
أشار الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إلى لجوء نظام فلاديمير زيلينسكي إلى حشد قوات نسائية بالكامل بمقاطعة خاركوف التي يواصل الجيش الروسي تقدمه فيها، ما يؤكد استنفاده الرجال في جيشه.
كشفت صحيفة "المدينة" السعودية يوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري المحلي لكر ة القدم قدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.
أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة".
تعيش القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حالة من الارتباك الشديد منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو أمر عززه فشل إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب على غزة وتحرير أسراها.
أثارت صور نشرها مارك زوكربيرغ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة المجتمع التونسي بسبب عبارة كانت مكتوبة على قميصه.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.
لفتت جو-آيه، مدلّلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأنظار خلال مراسم تدشين شارع عند البوابة الشمالية لبيونغ يانغ، حيث بدت أنيقة وجذابة.
أكد وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن أن دبلن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في مايو الجاري دون أن يكشف تاريخ هذا الاعتراف، خلافا لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية.
توعد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا "من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة ويحاولون تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا"، بعقاب شديد.
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.
وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات سريعة بحق قادة إسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي اليوم ناقشا خلاله التحديات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي.
كشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط من "خيارات حاسمة وجريئة وصعبة" ستتخذها الجماعة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.
أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أن وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلومترا في الحدود مع إسرائيل يعد أمنا قوميا.
انتقد المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب تعليقه للمساعدات العسكرية لإسرائيل، واصفا اياه بـ "المتخلف عقليا".
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.
أقر متحدث البنتاغون باتريك رايدر بتقدم الجيش الروسي في خاركوف شرق أوكرانيا داعيا كييف إلى عدم التذرّع بتأخر السلاح الأمريكي، وذكّرها بالأسلحة التي تصلها من باقي الحلفاء.
شن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري هجوما لاذعا على وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس الذي دعا مصر إلى "إعادة فتح معبر رفح" الحدودي بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه.
نشرت وسائل الإعلام مشاهد لاستخدام الجيش الروسي زورقا مسيرا للمرة الأولى بالعملية العسكرية في أوكرانيا يتم توجيهه بمنظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، ويحمل 250 كغ من المتفجرات.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اليوم التالي للحرب ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.
هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، ويحدث المرض عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، لتصل إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية استهدافها لقوات إسرائيلية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري في بيان رفض مصر القاطع "لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
شن وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي هجوما حادا على وزير الدفاع يوآف غالانت عقب دعوته إلى الإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب وضرورة اتخاذ "قرار صعب".
رد مدير عام منطقة آثار الهرم في مصر أشرف محي الدين على أنباء اكتشاف هيكل جديد ضخم بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة.
قال مسؤولون إن مجموعة من الحيتان القاتلة أغرقت يختا يبلغ طوله 50 قدما في المياه المغربية، اصطدمت باليخت وأجبرت اثنين من طاقمه على الفرار.
اتخذ سلاح الجو الأمريكي قرارا بعدم إصلاح قاذفة B-2 Spirit الشبحية التي سبق لها أن واجهت حادثا جويا، وذلك بسبب النفقات الباهظة التي يتطلبها الإصلاح والمشاكل المتعلقة به.
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان ضربت منطقة في الجليل الأسفل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.
كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف الظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع نجم الأهلي حسين الشحات.
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعرضت دبابة T-90M الروسية لعدة ضربات بالدرونات الانتحارية، وتابعت مهمتها بنجاح دون أن تتأثر بتلك الضربات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1165 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.
طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "فورا"، محذرا من أن استمرارها سيقوّض العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ"سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إنه يؤدي عمله بشكل سيئ، حيث يؤدي أغنية في أحد الأندية في كييف بينما العالم يتمزق.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته أنهت عملياتها وانحسبت من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 6 أيام.
شكر الرئيس فلاديمير بوتين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو على جهوده في بناء القوات المسلحة وإضفاء طابع جديد عليها، مؤكدا استمرار "سير العمل حسب الخطط المرسومة" في الجيش الروسي.
أفادت وسائل إعلام سلوفاكية أن رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإطلاق نار استغرقت حوالي 3 ساعات و40 دقيقة مشيرة إلى أن حالته لا تزال خطيرة.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".
عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "مجموعة سيتي" الإماراتية التي تستحوذ على مانشستر سيتي وعلى حصة في جيرونا خيار سحب استثماراتها للسماح لكلا الناديين بالمنافسة في دوري الأبطال.
كشف رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم حبيبولين عن المنتجات التي تصدرها روسيا إلى أفغانستان، والسلع التي تستوردها روسيا من كابل.
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي يارون فريدمان حكومة بلاده من خطورة تدهور العلاقات مع مصر، مؤكدا أن السلام مع القاهرة في خطر.
حول البعد العملياتي والرمزي لتحرير الجيش الروسي مدينة خاركوف ومنطقتها، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي":
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تروج لمظاهرات جورجيا، لكنها تعتم على احتجاجات الآلاف في أرمينيا، وتتغاضى عن الاعتقالات الجماعية هناك.
نشر حاكم مدينة سيفاستوبل في القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف صورة لإحدى قنابل صاروخ "أتاكمس" أمريكي عنقودي أسقطته الدفاعات الروسية شمالي المدينة الليلة الماضية.
أظهر مقطع مصور عملية إلقاء القبض على مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم الأربعاء في العاصمة براتيسلافا.
يستعد بوروسيا دورتموند الألماني لخوض مباراة هامة ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.
كشف طبيب أسنان عن فواكه وعصائر شائعة يجب علينا تجنب تناولها كثيرا لأنها قد تؤدي إلى "تآكل" مينا الأسنان وتسبب إضعافها.
اعترف المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بتقدم القوات الروسية في ساحة المعارك في مقاطعة خاركوف الأوكرانية.
أكد الخبير سيرغي روزينكو أن الاتحاد الأوروبي أكبر خاسر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، حيث سيخنق هذا الحظر الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام أرض مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج.
أكد رئيس جمهورية التشيك بيتر بافل أن أوروبا لا تريد المواجهة بين روسيا و"الناتو"، داعيا لوقف القتال في أوكرانيا وبدء المفاوضات حول مرحلة ما بعد الحرب.
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033 تستضيفها قطر.
أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ووفد حركة "حماس" برئاسة خليل الحية على وحدة الموقف، ومواصلة الجهود الميدانية والسياسية والشعبية لتحقيق أهداف "طوفان الأقصى".
قال كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي إن نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق من جهة نظر واشنطن.
تعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة.
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إنه حان الوقت لأن يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قوة مطلقة، تخوض كل معركة في جميع أنحاء العالم.
يرتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة بالتدريب في الدوري السعودي لكرة القدم في ظل عدم توليه أي مهام تدريبية منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي في يناير الماضي.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، إثر العمليات التي ينفذها "حزب الله" اللبناني "دعما لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من أزمته مع المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد واقعة المشادة الشهيرة بينهما خلال مباراة وست هام.
أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليل يوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.
قالت وسائل إعلام فرنسية إن السجين محمد عمرة الذي فر إثر هجوم مسلح على شاحنة سجناء في منطقة نورماندي شمال البلاد لديه سوابق ومعروف لدى السلطات.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996 وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.
تسير الأمور على نحو سيئ بالنسبة للإدارة الديمقراطية ولبايدن شخصيا.
قالت الباحثة في التراث والآثار والتاريخ هاجر الكريمي، إن الصورة التي نشرها مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن قرطاج خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، ليست بريئة.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف كانت "للسخرية" من الشعب الأوكراني.
حققت السيارات الكهربائية شهرة كبيرة كونها أكثر أمانا للبيئة، لكن أصحابها يزعمون أنها تسبب ضررا لصحتهم.
أعلن رئيس هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو" مكسيم بروتاسوف عن البدء باعتماد مستوى جديد من الخدمات السياحية التي تلبي المعايير الإسلامية و"الصديقة للمسلمين" (Muslim Friendly).
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