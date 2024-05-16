استقبال مهيب لبوتين في بكين (فيديو)

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين في مراسم مهيبة بالساحة أمام قاعة الشعب الكبرى في بيكن الخميس، قبيل انطلاق مباحثات القمة الروسية الصينية هناك.

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