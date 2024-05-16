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استقبال مهيب لبوتين في بكين (فيديو)

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استقبال مهيب لبوتين في بكين (فيديو)
Sputnik
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استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين في مراسم مهيبة بالساحة أمام قاعة الشعب الكبرى في بيكن الخميس، قبيل انطلاق مباحثات القمة الروسية الصينية هناك.

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