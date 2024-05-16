ما أوراق العرب لإجبار واشنطن على وقف حرب إسرائيل على غزة؟

دعا البيان الختامي للقمة العربية في المنامة إلى وقف الحرب على قطاع غزة ، وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية والانسحاب من معبر رفح .. وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال القمة إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ سبعة أشهر، وأن أكثر من سبعين بالمئة من المساكن في القطاع دمرت بالكامل، وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق. وتزعم الولايات المتحدة أنها تعارض العملية العسكرية في رفح ولكنها لم تبد اعتراضا واضحا بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، كما أنها أعلنت عشية القمة العربية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار ، تضاف الى حزمة مساعدات صوت عليها الكونغرس في ابريل الماضي بقيمة 26 مليار دولار... فهل تضغط الدول العربية بشكل جدي وقوي لوقف الحرب في قطاع غزة ؟

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