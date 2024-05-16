ريابكوف: روسيا لا تستبعد خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو لا تستبعد خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن في ظل سيناريوهات معينة.

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" إن روسيا لم تتخذ قط خطوات استباقية من هذا النوع في علاقاتها مع الولايات المتحدة أو دول "الناتو" الأخرى.

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وأضاف: "ولكن في رأيي هذا ممكن تماما إذا اتبعت المجموعة الغربية طريق التصعيد، وليس بالضرورة من وجهة نظر زيادة الدعم المتزايد لكييف، ولكن على سبيل المثال، فيما يتعلق بأصولنا أو أنشطتنا الاقتصادية الأخرى".

وأشار ريابكوف إلى أن ماهية الشيء الذي سيؤدي إلى هذا الوضع ليست مطروحة اليوم.

وتابع: "على الأقل لست مستعدا للحديث عن هذا الموضوع، وإذا كان هناك مزيد من التفاقم، فسيكون هذا موضوع تحليل منفصل واتخاذ قرار على مستوى القيادة السياسية".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي أن الاستهتار المطلق للمجموعة الغربية يمنح الجانب الروسي "كل الأسباب لأخذ مثل هذه الخيارات في الحسبان".

المصدر: "تاس"