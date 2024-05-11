نائب فنزويلي: بوتين يعيد بناء العلاقات الدولية وسيدفن هيمنة واشنطن

وصف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان الفنزويلي هيسوس فاريا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه الزعيم الوحيد الذي أخذ على عاتقه إعادة بناء العلاقات الدولية، وسيدفن هيمنة واشنطن.

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وقال فاريا في حديث لوكالة "نوفوستي": "بوتين الزعيم الوحيد في العالم الذي أخذ على عاتقه إعادة بناء العلاقات الدولية ودفن الهيمنة الإمبريالية الأمريكية وسياسات التوسع والهيمنة والضغط والعقوبات غير الشرعية التي تمارسها الحكومة الأمريكية ضد بلدان ومناطق الكوكب بدعم مشين من الدول الأوروبية وغير الأوروبية المرتبطة بالولايات المتحدة".

وأضاف أن سياسة بوتين استقطبت الحلفاء العظماء مثل الصين، ودولا أخرى مثل فنزويلا.

وذكر أن فنزويلا انطلاقا من حجمها الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي بدأت النضال من أجل عالم متعدد الأقطاب وحققت نجاحا في المعركة الصعبة مع الإمبريالية.

وتابع: "الفوز الرائع لبوتين في الانتخابات الرئاسية من أكثر الأحداث السياسية أهمية في السنوات الأخيرة، وستكون له آثار كبيرة بالنسبة لروسيا وأوروبا والعالم".

المصدر: نوفوستي