أردوغان يكشف عن مخطط إسرائيلي خطير سيطال بلاده

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".

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وقال أردوغان في كلمة له اليوم الأربعاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "لا تظنّوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية، ستطمع عاجلا أو آجلا بأراضي الأناضول، مستندة إلى أوهام أرض الميعاد".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب حماس، التي تناضل من أجل استقلال أراضيها، والدفاع عن الأناضول"، مؤكدا على أنه تعرض للانتقادات من الداخل والخارج، لوقوفه إلى جانب "حماس".

وتابع الرئيس التركي: "يجب أن يعرفوا أن هذا الشعب وقف مع المظلومين، ووقف ضد كل من يريد احتلال أرضه، ونحن لن نكون إلا مثل هذا الشعب. حتى لو بقيت وحدي، سأواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والسوريين والصوماليين والتركستانيين والسودانيين والمضطهدين في كل مكان".

المصدر: RT