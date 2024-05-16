نتنياهو: على الجميع بمن فيهم أنا إعطاء إجابات عن الأسئلة الصعبة حول الفشل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه من الواضح أنه كان هناك فشل استخباراتي لمنع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023.

إقرأ المزيد

وأضاف نتنياهو ردا على سؤال طرحه صحفي بقناة "13" العبرية هل ينوي الاستقالة أو هل أن رئيس الأركان ورئيس الشاباك سيستقيلان من منصبيهما، "حول من يتحمل المسؤولية.. أعتقد أن الجميع بمن فيهم أنا علينا إعطاء إجابات عن الأسئلة الصعبة".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الشيء الصحيح لفعله هو تحمل المسؤولية عن شيء واحد أمامنا وهو تحقيق الانتصار الذي من أجله يقاتل ويسقط جنودنا وأنا أركز على هذا الأمر".

وفي وقت سابق زعم رئيس وزراء إسرائيل أن المعركة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستحسم أمورا كثيرة.

وقال نتنياهو خلال حضوره عرضا عسكريا جويا قرب منطقة قريبة من قطاع غزة اليوم، إن "المعركة في رفح ستحسم أمورا كثيرة، لا يقتصر الأمر على بقية كتائبهم فحسب بل يشمل أيضا الأنفاق الخاصة بهم للهروب والإمدادات الأخرى".

وصرح بأن "نهاية هذه الأنفاق ستتقدم بنا مسافة كبيرة لهزيمة العدو".

שאלנו היום את ראש הממשלה נתניהו האם כמו הרמטכל וראש השבכ בכוונתו להתפטר בעקבות מחדל ה7.10.

זו תשובתו: pic.twitter.com/vtHPCfacbb — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 16, 2024

المصدر: قناة "13" العبرية