وزير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستدير غزة عسكريا بعد الحرب

قال ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستدير قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب عسكريا لا مدنيا، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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وأضاف أن حكم غزة العسكري سيخلق مشكلة لأنه من الصعب إيجاد شخص يديرها مدنيا تحت حكمنا العسكري.

وأشار إلى أنه ليس لدى إسرائيل خيار آخر فبمجرد خروجنا من القطاع ستعزز حماس قوتها العسكرية مرة أخرى.

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد الجدل في الحكومة الإسرائيلية بعدما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

بدوره، رد نتنياهو على غالانت قائلا إن السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا قطاع غزة.

وقال نتنياهو "لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان.. الشرط الأول لليوم التالي هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار"، وأضاف أنه "طالما أن حماس موجودة لا يمكن لأي أحد أن يدخل غزة لإدارتها مدنيا ولا حتى السلطة الفلسطينية".

المصدر: وكالات