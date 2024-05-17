في لقاء مع طلاب جامعة صينية.. بوتين يشدد على أهمية تعاون البلدين في مجال العلم والتعليم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التعاون بين موسكو وبكين في مجال العلوم والتعليم يعتبر من المجالات ذات الأولوية في مجمع العلاقات الروسية الصينية للشراكة الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع طلاب وأساتذة جامعة هاربن للفنون التطبيقية اليوم الجمعة في ثاني يوم من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى الصين.

وقال بوتين: "خلال محادثات أمس مع الرئيس (الصيني) شي جين بينغ، أشرنا بارتياح إلى أن التعاون العلمي والتعليمي يعتبر من الأمور ذات الأولوية في تطوير مجمع العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".

وذكر بوتين أنه في الوقت الحالي، يتلقى حوالي 50 ألف مواطن صيني التعليم العالي في روسيا، فيما يدرس حوالي 16 ألف طالب روسي في الصين، معربا عن ثقته بأن تنمو تلك الأعداد مستقبلا بعد نكسة مؤقتة تسببت فيها جائحة كوفيد.

وأشار بوتين كذلك إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 167 برنامجا تعليميا ثنائيا في الصين، ويعمل هناك 28 معهدا بمشاركة روسية، وأضاف: "في المجمل، هناك 12 رابطة تجمع جامعات بلدينا، تضم في عضويتها حوالي 600 مؤسسة تعليمية".

RT

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وذكر بوتين أن علماء من روسيا والصين يعملون معا بنجاح على إيجاد حلول تقنية من شأنها تقليل انبعاثات الكربون بشكل جذري من خلال التقنيات الصديقة للبيئة لتوليد الكهرباء.

وشدد الرئيس الروسي على أن الطلاب والمعلمين من روسيا والصين لا يتعاونون في المشاريع العلمية فحسب، بل في الأعمال التطوعية المشتركة ويقدمون بذلك مساهمة حقيقية في تعزيز الصداقة بين البلدين.

ودعا بوتين الطلاب الصينيين إلى حضور مؤتمر العلماء الشباب المزمع إجراؤه في سوتشي في نهاية عام 2024.

المصدر: RT