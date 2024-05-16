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موسكو تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية و"تتوعد بالمزيد"

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موسكو تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية و
Globallookpress Vladimir Baranov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو أندريان كوغخيل "شخص غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة روسيا خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان: "تم في 16 مايو استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له بسبب القرار غير الودي الذي لا أساس له والذي اتخذته السلطات البريطانية في 8 مايو بحق الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن".

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وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر هذه الخطوة "عملا ذا دوافع سياسية وله طابع معاد واضح للروس، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية".

وأضافت: "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه ردا على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوجيل "شخصا غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا خلال أسبوع".

وتابعت: "رد فعلنا على التصرفات غير الودية ضد روسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 مايو لم ينته بهذا الإجراء".

واختتمت الخارجية الروسية بيانها: "سيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بالخطوات الجوابية الإضافية".

المصدر: RT

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