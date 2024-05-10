مدفيديف يصف كاميرون بالبريطاني "الموحل ذي الوجهين"

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بـ"البريطاني ذي الوجهين"، وذلك بعد دعوته إلى "محاربة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى النصر".

وكتب مدفيديف في قناته على تطبيق "تلغرام": "شخص يدعى كاميرون دعا لمحاربة بوتين حتى النهاية. أتذكر هذا الرجل جيدا، لقد عملت معه عندما كان رئيساً للوزراء".

ووفقا لمدفيديف، كاميرون "لم يكن حتى كارها للروس في ذلك الوقت"، لكنه "كان غبيا مسرورا بنفسه".

وأضاف أنه "بالنسبة لمحاربة بوتين، ليس لدي إجابة مناسبة باستثناء إجابة واحدة: ديفيد، عليك أن تكون أكثر حذرا ... إنه لأمر غير لائق هكذا".

وفي نفس السياق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن الغرض من المناورات المخطط لها في روسيا هو اختبار الرد على الهجمات المحتملة بالصواريخ الغربية.

وأوضح مدفيديف أن صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب-إي جي" ليست تحت سيطرة الإوكرانيين، بل سيستخدمها البريطانيون والفرنسيون، مضيفا أن الرد على الهجمات المحتملة على الأراضي الروسية "لن يقتصر على كييف فقط".

المصدر: نوفوستي