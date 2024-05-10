مدفيديف يكشف الغرض من المناورات بالأسلحة غير الاستراتيجية ويحذر بريطانيا وفرنسا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرض من المناورات المخطط لها في روسيا هو اختبار الرد على الهجمات المحتملة بالصواريخ الغربية.

وأوضح مدفيديف أن صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب-إي جي" ليست تحت سيطرة الإوكرانيين، بل سيستخدمها البريطانيون والفرنسيون، مضيفا أن الرد على الهجمات المحتملة على الأراضي الروسية "لن يقتصر على كييف فقط".

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن في قناته على "تلغرام" على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التي تحدث فيها عن حق كييف في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

وقال: "رائع! لكن هذا عبث، فصواريخ "ستورم شادو" و"سكالب-إي جي" لا يتم التحكم فيها من قبل بلهاء، بل من قبل البريطانيين والفرنسيين. وفي ظل ظروف معينة، فإن الرد على ذلك لن يكون هدفه كييف فقط".

وأضاف مدفيديف أن الرد "لن يكون فقط بالمتفجرات التقليدية، ولكن أيضا بالذخيرة الخاصة، والتدريب على الرد على مثل هذه الهجمات هو هدف المناورات المخطط لها".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين الماضي بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز ببدء الاستعداد لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعداد لإجراء تمرينات في أقرب وقت على للتشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

المصدر: نوفوستي