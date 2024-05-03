زاخاروفا ردا على كاميرون: أول اعتراف رسمي بالحرب ضد روسيا

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن ما أسماه "حق كييف" بتوجيه ضربات إلى رورسيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، حيث تابعت: "للمرة الأولى يعترف سياسي غربي بمنتهى الصراحة بما تعرفه الأغلبية حول العالم، أن الغرب يشن حربا علنية ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال، خلال زيارته إلى كييف، إن "من حق كييف استخدام الأسلحة البريطانية لضرب روسيا".

المصدر: نوفوستي