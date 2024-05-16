"ما علاقة التحيز الجنسي والمثلية؟"..عمدة لندن يهاجم ترامب

وصف عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه عنصري ومتحيز جنسيا ومعاد للمثليين.

وقال خان لصحيفة: "بوليتيكو": "لدي فكرة واضحة عن شخصية ترامب، إنه عنصري ومتحيز جنسيا وكاره للمثليين".

إقرأ المزيد

واعتبر خان أن حزب العمال البريطاني يجب أن يكون أكثر نشاطا في انتقاد الزعيم الأمريكي السابق.

وتم في شهر مايو انتخاب خان عمدة للندن للمرة الثالثة. وأصبح أول شخص يشغل منصب عمدة المدينة لولاية ثالثة.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ترامب في وقت سابق بـ"الخاسر المضطرب". واتهمه بمحاولة إقناع الجمهوريين في الكونغرس بعرقلة مبادرة الإدارة الأمريكية الرامية إلى زيادة إصدار تصاريح الإقامة للأجانب.

المصدر: RT