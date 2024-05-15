بايدن يصف ترامب بـ"الخاسر"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه بمعهد الأبحاث الأمريكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للكونغرس خلفه دونالد ترامب بـ"الخاسر المضطرب".

وقال بايدن: "أعتقد أن هذا الرجل الآخر خاسر".

إقرأ المزيد

واتهم بايدن ترامب بمحاولة إقناع الجمهوريين في الكونغرس بعرقلة مبادرة الإدارة الأمريكية الرامية إلى زيادة إصدار تصاريح الإقامة للأجانب.

ونشر ترامب مؤخرا فيديو سخر فيه من الرئيس جو بايدن ضمن حملة ساخرة أطلقها على منافسه الديمقراطي.

وفي الفيديو الهزلي الذي نشره ترامب عبر حسابه على "انستغرام" يظهر بايدن وهو يستجم على الشاطئ بينما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تقول إن "الرئيس مشغول حقا ربما يستعيد عافيته خلال اليوم على غرار الكثير منا هنا، لكن الرئيس سيركز على الشعب الأمريكي. هذا تركيزه".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي