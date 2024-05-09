ترامب ينشر فيديو يسخر فيه من بايدن

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيديو سخر فيه من الرئيس جو بايدن، ضمن حملة ساخرة أطلقها على منافسه الديمقراطي.

وفي الفيديو الهزلي الذي نشره ترامب عبر حسابه على "انستغرام" يظهر بايدن وهو يستجم على الشاطئ بينما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تقول إن "الرئيس مشغول حقا ربما يستعيد عافيته خلال اليوم على غرار الكثير منا هنا، لكن الرئيس سيركز على الشعب الأمريكي. هذا تركيزه".

وفي مارس الماضي، نشر ترامب مقطع فيديو يسخر من بايدن في خطاب حالة الاتحاد. وتضمنت المقاطع أربعة أشكال (فلاتر) مختلفة على وجهي الرئيس ونائبة الرئيس كامالا هاريس لتشويههما.

وأظهر أحد الأشكال بايدن وهاريس بعيون منتفخة. التالي كان يرتدي قبعتين ذواتي شعر مضفر.

وأظهر آخر بايدن بأنف يشبه بينوكيو، بينما فرض الفلتر الرابع رأس كلب يتحدث على جسد بايدن.

المصدر: RT