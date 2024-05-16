حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية في البحرين

أصدرت حركة حماس يوم الخميس بيانا رحبت من خلاله بالبيان الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.

وقالت الحركة في البيان: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين والتي أكدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال وتأكيدها على رفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان الصهيوني المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة".

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ودعت حماس الدول العربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر إسرائيل على وقف العدوان وانسحاب جيشها من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق أصدرت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في قمة البحرين بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.

وقال القادة العرب: "ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

وأدانوا امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية.

وطالب القادة في بيانهم بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.

المصدر: RT