الجزائر.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بعد العثور عليه بالصدفة

أمر مجلس قضاء ولاية الجلفة وسط الجزائر بإيداع 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي، الحبس المؤقت في قضية الرجل المفقود منذ عام 1996.

وأوضح مجلس قضاء ولاية الجلفة في بيان: "أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم اخضاع متهمين اثنين لاجراءات الرقابة القضائية بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة".

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وأضاف بيان الهيئة القضائية ذاتها، بأن "المتهم الرئيسي تمت متابعته بجنايات خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته".

كما أكد البيان أن "المتهمين الآخرين، تمت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة عن الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مؤخرا بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996، وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية