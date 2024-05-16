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"الناتو": القوات الروسية أثبتت قدرتها على التقدم بمرونة كبيرة

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Sputnik
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اعترف قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي يوم الخميس في مؤتمر صحفي بأن القوات الروسية أثبتت مرونتها وقدرتها على الصمود.

وقال كريستوفر كافولي في مؤتمر صحفي: "القوات الروسية أثبتت مرونتها وقدرتها على تصحيح الأخطاء".

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وأضاف: "لقد أثبت الجيش الروسي أنه قادر على تصحيح الأخطاء والمضي قدما بمرونة، ونجحت القوات الروسية في بعض الحالات في تصحيح النهج، وفي بعض الحالات أدخلت تحسينات".

وقال الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى "الناتو" إيفو دالدر إن "روسيا تمتلك أقوى قوة عسكرية، وإذا رغبت فيمكنها تدمير الولايات المتحدة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس تحرير بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1165 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي 

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