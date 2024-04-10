ممثل واشنطن السابق لدى "الناتو": روسيا أقوى قوة عسكرية وبإمكانها لو رغبت تدمير الولايات المتحدة

قال الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى "الناتو" إيفو دالدر إن روسيا أقوى قوة عسكرية، وإذا رغبت فيمكنها تدمير الولايات المتحدة والعالم بأسره.

وكتب دالدر، في مقال لصحيفة "بوليتيكو": "روسيا بدون شك هي أقوى قوة عسكرية في القارة".

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وأضاف: "هل تعني أنه إذا هاجمت روسيا ليتوانيا، فسنذهب إلى الحرب ضد روسيا؟".

ولفت دالدر إلى أن هذا كان مضمون سؤال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأحد مساعديه كي يشرح له كيف سيعمل حلف الناتو في هذه الحالة وذلك إبان وصوله إلى كرسي البيت الأبيض في عام 2017. وأردف دالدر: "هذا جنون".

وقال: "هو على حق. سيكون من الجنون خوض حرب مع روسيا، القوة النووية القادرة على تدمير الولايات المتحدة ــ وبقية العالم ــ في حال رغبت بذلك".

وخلص الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة إلى أن هدف الناتو ليس خوض حرب ضد روسيا، بل منع نشوب الحرب في المقام الأول.

وكتب أيضا: "نجح حلف الناتو، الذي أتم عامه الـ75 الأسبوع الماضي، في تحقيق هذه الغاية بنجاح أكبر من أي تحالف عسكري في التاريخ".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دول الناتو تحاول ترهيب سكانها بتهديد روسي وهمي والأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا وهم.

المصدر: بوليتيكو