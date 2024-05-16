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الناتو: التقدم الروسي غير كاف لإجبار أوكرانيا على التفاوض

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الناتو: التقدم الروسي غير كاف لإجبار أوكرانيا على التفاوض
Legion-Media
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قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، إن الوضع الحالي على خط التماس لا يجبر أوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف باورعقب اجتماع اللجنة العسكرية لدول الحلف على مستوى رؤساء الأركان العامة إن "الوضع لم يتغير إلى الحد الذي يجعل السلطات الأوكرانية مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابع قائلا: "يواجه الأوكرانيون صعوبات في تحقيق أهدافهم، وعلى الرغم من تقدم القوات الروسية، إلا أنها لم تحقق بعد "نجاحا استراتيجيا"، حسب زعمه.

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هذا، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدم اليومي الذي تحققه القوات الروسية على جميع الجبهات.. وما تحققه من تعزيز لمواقعها في خطوط المواجهة.

وأشار بوتين خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء بكبار مسؤولي وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية الروسية في الكرملين إلى أن نجاحات الجيش الروسي ستسرّع بحل الصراع في أوكرانيا سلميا. 

المصدر: نوفوستي

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