تفاعل مع حديث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية

تفاعل رواد مواقع التواصل، مع مقابلة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، التي أجراها مؤخرا مع قناة تلفزيونية سعودية وتحدث فيها عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية.

وأعاد نشطاء تداول عدة مقاطع من تصريحات غراهام التي أدلى بها في مقابلته مع قناة "العربية السعودية" والتي جاء من ضمنها حديثه عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقضية الفلسطينية وعلاقات المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية إذ قال: "السعودية واضحة بشأن حل الدولتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يريد إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة وأنا سأدعمه، ويريد ضمانات لإبرام الاتفاق وحل الدولتين".

وأضاف: "رأيت من ولي العهد رؤية تدفع للاستقرار والسلام والرفاه الاقتصادي في المنطقة" معتبرا أن: "لدى ولي العهد رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط".

السيناتور ليندسي غراهام :#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يريد أكثر من حل الدولتين، يريد إبرام إتفاقية دفاعية وسأدعمه وسأصوت له .

رأيت من ولي العهد رؤية تدفع للإستقرار والسلام والرفاه الإقتصادي في المنطقة 🇸🇦



pic.twitter.com/ZNvif6CgXO — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 15, 2024

وشارك النشطاء بشكل كبير، مقاطع من المقابلة على موقع "تويتر" وأعادو نشرها على حساباتهم الشخصية.

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يتحدث اليوم مع الزميلة @nadia_bilbassy في حوار مهم .. وهذه أبرز تصريحاته :



لدى ولي العهد السعودي رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط



السعودية واضحة بشأن حل الدولتين



لم أقل إن إسرائيل عليها ضرب غزة بالنووي



يجب بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في… pic.twitter.com/98H3uOYQmW — ممدوح المهيني (@malmhuain) May 16, 2024

وكتب ناشط: "العالم يعلم جيدا أن الملهم هو العلامة الفارقة في عصرنا، حق لكل سعودي ملامسة الجوزاء فخرا بإستثناء أتى في زمن صعب".

⭕️ ليندسي غراهام :

لدى #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط .

العالم يعلم جيدًا أن الملهم هو العلامة الفارقة في عصرنا .

حق لكل سعودي ملامسة الجوزاء فخرًا بإستثناء أتى في زمن صعب . pic.twitter.com/6Fnkfzthkz — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 15, 2024

وعلق آخر: "فخر الأمة العربية والإسلامية".

فخر الامه العربيه والاسلاميه — القرناس (@soiga4334) May 16, 2024

وقالت ناشطة: "الله يعزك يابلدنا ولا يعز عليك ويحفظ امامنا وولي عهده الامين يابلادي وأصلي".

فخر الامه العربيه والاسلاميه — القرناس (@soiga4334) May 16, 2024

وذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اوائل شهر مايو، أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة في القريب العاجل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد ذكر خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية.

المصدر: RT