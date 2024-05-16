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وزير خارجية مصري أسبق: خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين

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وزير خارجية مصري أسبق: خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين
RT / Youtube - eXtra news
وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي
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أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن خسائر الأرواح هي أكثر ما يؤلم الإسرائيليين.

وأضاف خلال حوار مع برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" يوم الخميس أن "التعصب الديني شيء متأصل في الشخصية الإسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف، وهم يقولون عن أنفسهم الوحدة الديمقراطية في المنطقة وهذا غير منطقي وليس صحيحا"، وفق ما نقله موقع "مصر تايمز".

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وصرح محمد العرابي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي له سلطة مطلقة والكنيست ليس لديه القدرة على وقف إطلاق النار.

وذكر أن رئيس الوزراء هو من يقرر مع مجلس الحرب بدون مؤسسات والعالم أجمع يسير وراءه.

وتابع قائلا: "نحن أمام مجتمع معقد لحد كبير ولكن الإقليم لديه محددات فلابد من الالتزام بهذه المحددات، وعدم الخروج عنها، ومحددات الإقليم بسيطة.. إنها السلام والاستقرار والتنمية".

وصرح محمد العرابي بأن الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي ليس لديه توجه نحو سلام حقيقي مع الفلسطينيين.

وأوضح في تصريحاته أن إسرائيل تم إهانتها بشكل كبير في 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أنه توقع أن يكون رد فعلها قاسيا ووحشيا.

وبين أن إسرائيل تستهدف تحويل غزة إلى منطقة منكوبة غير قابلة للحياة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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