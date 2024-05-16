الجيش المصري يصدر بيانا بشأن تدريبات عسكرية بحرية ضخمة مع 4 دول عربية

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.

إقرأ المزيد

واستمرت فعاليات التدريب البحري الضخم لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذى يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب، وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.

المصدر: RT