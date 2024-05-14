مطالب في إسرائيل ببناء قوة غير مسبوقة لمواجهة الجيش المصري

كشف المحلل الإسرائيلي في الشؤون العسكرية المصرية إيلي ديكال، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل على رأسها تعاظم قوة وقدرات الجيش المصري.

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وفي محادثة على القناة الخاصة بإيلي ديكل، على موقع "يوتيوب" أجراها مع اليوتيور الإسرائيلي دانييل دوشي، قال إنه يراقب عن كثب وبدقة الاستعدادت العسكرية المصرية.

وقال ديكال خلال المحادثة، إنه من خلال مراقبته لما يحدث في مصر، فإن الجيش الإسرائيلي والمؤسسات الأكاديمية العسكرية والأمنية الإسرائيلية لا يدركان الإمكانات الكامنة في دراسة أنظمة البنية التحتية للجيش المصري لغرض صياغة تقييم الوضع الوطني ومواجهة هذا الخطر المتعاظم على حدود إسرائيل.

واقترح ديكال خلال المحادثة أن يتم بناء قوة غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي وإعدادها لمواجهة قدرات الخصوم المحتملين مع التحليل المتعمق للبنى التحتية العسكرية للجيش المصري.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي، إنه نظرا لقلة عمق دولة إسرائيل وعدم قدرتها على خسارة أجزاء من أراضيها ولو مؤقتا، فينبغي لإسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية ضخمة حتى مع الدول التي تقيم علاقات سلمية معها (في إشارة إلى مصر)، وخاصة تلك الدولة التي تقوم باستمرار ببناء البنى التحتية العسكرية للاستعداد للحرب معنا والمنشغلة بالتصعيد الذي لا يرحمنا.

المصدر: nziv