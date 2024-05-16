"صورة نادرة".. مقاتلة روسية تعترض عملية تزويد قاذفة أمريكية بالوقود جوا

نشرت قناة تليغرام Fighterbomber الروسية صورة نادرة أظهرت الصهريج الأمريكي الطائر Boeing KC-135 يزود القاذفة الاستراتيجية B-1 Lancer بالوقود جوا.

وتعتبر تلك العملية غاية في التعقيد ، لكنها تعد في الوقت نفسه عملية روتينية بالنسبة لأي سلاح جوي تنفذ فيه عمليات التزويد بالوقود جوا.

مما يثير الاهتمام هو أن الصورة التقطت من متن مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية. ويبدو أن العملية نُفذت بالقرب من الحدود الروسية، حيث رافقت المقاتلة الروسية الطائرتين الأمريكيتين المذكورتين.

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لكن في حال وقع أي حادث غير متوقع في الجو لتحولت القاذفة الأمريكية التي بمقدورها أن تحمل السلاح النووي إضافة إلى الصهريج الطائرة إلى هدف محقق من قبل المقاتلة الروسية. ولم يكن من الضروري أن تستخدم "سو-30" في هذه الحال الرادار والصواريخ. وكان يكفي أن تطلق النيران عليها من المدفع، مع العلم أنه لم يتم تسجيل بالقرب من القاذفة أية طائرة أخرى يمكن أن تحمي القاذفة على الرغم من أن مقاتلات "سوخوي" و"ميغ" ترافق دائما القاذفات الروسية في أثناء قيامها بطلعات جوية تدريبية أو قتالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا