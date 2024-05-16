في مفاجأة كبرى.. مدرب منتخب فرنسا يستدعي لاعبا مخضرما من دوري روشن للمشاركة في كأس أوروبا

عاد لاعب الوسط نغولو كانتي في مفاجأة كبيرة إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي أعلن عنها يوم الخميس المدرب ديدييه ديشان لخوض غمار كأس أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل في ألمانيا.

وغادر كانتي تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي لينضم إلى صفوف اتحاد جدة في دوري روشن السعودي، ولم يمثل "الديوك" منذ يونيو 2022.

وقال ديشان لقناة "تي إف 1 الفرنسية": "لقد لعب موسما كاملا (عانى كانتي من الإصابة خلال فترة وجوده مع تشيلسي)، وإن لم يكن في إحدى البطولات الأوروبية، لأنه في المملكة العربية السعودية".

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍



La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

وتابع "لقد عاد إلى كامل لياقته. بفضل خبرته، أنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أقوى مع نغولو كانتي".

وشكل استدعاء كانتي الفائز بكأس العالم 2018 المفاجأة الأكبر في تشكيلة ديشان، فخبرة اللاعب البالغ 33 عاما ستساعد اللاعبين الشباب أمثال وارن-زائير إيمري وبرادلي باركولا اللذين سماهما ديشان ضمن القائمة بعد عروض رائعة مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

ويبقى تعويل المنتخب الفرنسي على اللاعبين المخضرمين أمثال كيليان مبابي، أنطوان غريزمان، أوليفييه جيرو ومدافع أرسنال الإنجليزي، ويليام صليبا.

وبعد أن خسر نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضه قبل أن يخرج مبكرا في نسخة 2021، سيدخل المنتخب الفرنسي إلى البطولة القارية المقبلة كأحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 1984.

وتستهل فرنسا مشوارها في البطولة في 17 يونيو المقبل بمواجهة النمسا، قبل أن تلتقي هولندا بعد أربعة أيام لتختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام بولندا في 25 من يونيو.

وفي ما يأتي تشكيلة منتخب فرنسا لكأس أوروبا:

حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

الوسط: تشواميني، كامافينغا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، غريزمان.

الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.

المصدر: وكالات