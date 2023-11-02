بوتين يوقع مرسوما بإنشاء "المركز الوطني للذاكرة التاريخية"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إنشاء منظمة مستقلة غير ربحية تحمل اسم "المركز الوطني للذاكرة التاريخية" تكون تابعة للرئاسة.

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وجاء في المرسوم، الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية للدولة، أن إنشاء المركز يأتي "من أجل الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية وحمايتها، وحماية الثقافة والذاكرة التاريخية، فضلا عن تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاجتماعية".

وقد تم تعيين المؤرخة يلينا ماليشيفا رئيسة للمركز الجديد، كما جاء في الوثيقة، التي تنص على أنه سيتم تسجيل المركز خلال شهر، وسيكون بإدارة مؤسسة الرئاسة.

وقد تمت مناقشة مشروع المركز الوطني للذاكرة التاريخية، بداية سبتمبر 2023، في اجتماع اللجنة المنظمة، وأيد الرئيس ذلك المشروع، ودعا إلى البدء في العمل عليها، وفيه نهاية سبتمبر، أصدر بوتين تعليماته إلى الحكومة والإدارة الرئاسية لتحديد الإجراءات ومصادر تمويل المركز.

المصدر: RT