أكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو أن الوقت قد حان لكي يعترف الغرب ويتقبل حقيقة أن أوكرانيا تفشل وأن يتوقف عن تقديم المساعدة إلى كييف والرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وكتب فيليبو في مدونته عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد انتهى الأمر يا زيلينسكي، حان الوقت لقول ذلك واستخلاص النتائج: توقفوا عن إرسال الأسلحة والمليارات!".

The Telegraph : « La contre-offensive ukrainienne en échec. L’Occident doit se préparer à une humiliation » !



La presse anglo-saxonne comme souvent bien plus franche et honnête que la presse française !#Zelensky c’est fini et il est temps de le dire et d’en tirer les… pic.twitter.com/sKXW6rdVuK — Florian Philippot (@f_philippot) November 1, 2023

وفي تصريحات سابقة له عبر "إكس" أيضا، شدّد زعيم فيليبو، نهاية سبتمبر الماضي، ضرورة وقف دعم كييف بعد تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا في كندا.

وقال: "دعونا لا نتسامح مع هذه الكذبة ونتوقف عن دعم الفظائع النازية التي يرتكبها نظام كييف!".

ودعا أيضا الناس إلى التوقف عن تمويل "هذا الرعب" والعمل من أجل السلام.

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تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تلاحقها الهزيمة في ساحة المعركة، على الرغم من إمداد كييف بالأسلحة من دول الناتو.

هذا وقد انتهت محاولات قوات كييف اختراق الدفاعات الروسية في هجومها المضاد إلى خسائر فادحة.

وفي الوقت نفسه، دعا أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إلى إيجاد أشخاص حول زيلينسكي لا يؤمنون بانتصار البلاد في هذا النزاع. وجاء ذلك في معرض التعليق على مقال نشرته صحيفة "التايم"، حيث قال مصدر من حاشية الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي "هو وحده من يؤمن بتحقيق النصر".

المصدر: Lenta.ru