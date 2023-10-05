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بوتين يعلق على تكريم النازي هونكا في البرلمان الكندي

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بوتين يعلق على تكريم النازي هونكا في البرلمان الكندي
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكريم النازي مؤخرا أمام البرلمان الكندي يدل على أن رئيس البرلمان أحمق في حال عدم معرفته شيئا عن هتلر أو سافل في حال كان يعلم ذلك.

جاء ذلك في معرض تعليق بوتين على التكريم الذي حظي به المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما.

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وقال بوتين في كلمته أمام "منتدى فالداي الدولي" المنعقد في سوتشي: "رئيس البرلمان الكندي لم يستطع أن يدرك أن هذا الرجل قاتل إلى جانب هتلر في صفوف القوات النازية".

وأردف: "إذا كان رئيس البرلمان الكندي لا يعرف شيئا عن هتلر، فهو أحمق، وإذا كان يعرف وقام بدعوة أحد رجال قوات الأمن الخاصة إلى البرلمان، فهو نذل".

وأصبح معروفا أنه في 22 سبتمبر الماضي، تمت دعوة النازي هونكا إلى البرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هناك، حيث تم تقديم هونكا للجمهور المصفق له، على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس" و"بطل أوكراني وبطل كندي".

إلا أنه تبين في واقع الأمر أن هونكا مجرد عضو سابق في فرقة "غاليسيا" لقوات "إس إس"، والتي تورطت في ارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.

وعلى إثر ذلك، قدّم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لاحقا اعتذارا عن الحادث.

المصدر: نوفوستي

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