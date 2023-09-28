قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كذب بزعمه عدم معرفته ماضي النازي الأوكراني الذي قاتل في قوات هتلر وكرّمه البرلمان الكندي.

وأوضح ضابط المخابرات في مقابلة تم نشرها على موقع "يوتيوب"، أنه "قبل التحدث في البرلمان، يخضع الجميع لفحص شامل. تم فحص هذا الرجل قبل وصوله إلى هناك... وجاستن ترودو يكذب دون خجل. لقد كان يعلم بأمره".

وأضاف ريتر أن ترودو قد أهان نفسه ويريد الآن إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كل شيء.

وتابع: "الوقوف أمام الناس والكذب بالطريقة التي فعلها ترودو، وبعد ذلك إلقاء اللوم على بوتين في كل شيئ".

وقال ساخرا: "إذا استيقظت في الصباح ونسيت توصيل سخانة الخبز بالكهرباء وتناولت شطيرة باردة، فإن ذلك خطأ بوتين! أنا لم أقم بتوصيل سخانة الخبز بسبب بوتين!".

ودعا البرلمان الكندي الأسبوع الماضي عددا من الأشخاص بينهم النازي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقدمه هونكا للحضور رئيس البرلمان وسط تصفيق حار من النواب، على أنه "قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وفي الحقيقة كان عضوا في فرقة إس إس 14 "غاليسيا" التابعة للجيش النازي واشتهرت بارتكاب الفظائع ضد المدنيين في بولندا وأوكرانيا.

وفي وقت لاحق نفى ترودو علمه مسبقا بهذا التكريم، كما اعتذر رئيس البرلمان الكندي على دعوة هونكا وأكد أن ذلك كان خطأه الشخصي، وقدم مذكرة استقالته.

وقالت السفارة الروسية في كندا إن دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى البرلمان الكندي تظهر بوضوح صنف الزّمر التي تدعمها كندا في كييف.

المصدر: نوفوستي