بعد فضيحة تكريم نازي.. أوتاوا تدرس إمكانية نشر أسماء نازيين سابقين هاجروا إلى كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الأربعاء أنّ حكومته تدرس إمكانية رفع السرية عن أسماء المتعاونين السابقين مع ألمانيا النازية الذين هاجروا لكندا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ترودو للصحافيين الأربعاء "لقد حرصنا على أن يدرس موظفون كبار هذه القضية بعناية شديدة، لا سيّما عبر البحث في الأرشيف"، وأن يقدّموا "توصيات للوزراء المسؤولين"، حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب الفضيحة التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تكريم عنصر أمن نازي سابق في البرلمان الكندي بحضور الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الذي كان يومها في زيارة إلى كندا.

يذكر أنه في عام 1986، نشرت لجنة عامة أُطلق عليها اسم "لجنة ديشين" تقريرا مستقلا يؤكد وجود أكثر من 800 من مجرمي الحرب النازيين في كندا، لكنها لم تنشر أي أسماء.

في حين تضغط منظمات يهودية مثل "بناي بريث" و"أصدقاء مركز سيمون فيزنتال" من أجل أن تنشر الحكومة اليوم الجزء السري من هذا التقرير.

وفي هذا الصدد، أكد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الذي أبرمت معه الأقلية الليبرالية بزعامة ترودو اتّفاقاً لتشكيل ائتلاف يحكم البلاد حتى 2025، أنه يؤيد رفع السرية عن هذه القائمة، بينما قال مسؤولين آخرون إن الأمر ينطوي على صعوبات مرتبطة خصوصا بالقوانين الكندية الصارمة بشأن حماية الخصوصية.

والحديث عن كشف السرية عن أسماء هؤلاء النازيين السابقين يصعد إلى الواجهة، عقب فضيحة كان بطلها رئيس مجلس العموم في حينه أنتوني روتا بتكريمه الأسبوع الماضي أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث تبين أن المحارب القديم المكرم يبلغ من العمر 98 عاما ويدعى ياروسلاف هونكا، وكان على ما يبدو عنصرا في "قوات الأمن الخاصة النازية" (إس إس).

ويومها وقف النواب من جميع الأحزاب ومعهم ترودو وأعضاء حكومته والرئيس الأوكراني الذي ينتمي للديانة اليهودية لتحية هونكا الذي قال عنه رئيس مجلس العموم إنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويُعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلا كنديا"، لكن سرعان ما أعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا أن هذا التكريم "يتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع".

وإثر هذه الفضيحة استقال روتا بينما قدّم ترودو "خالص اعتذاره" عن "الخطأ الفادح" الذي تسبّب في "إحراج عميق لكندا".

هذا ودعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي كندا إلى تأييد مشروع القرار الروسي ضد تمجيد النازية إذا كانت أوتاوا تريد الاعتذار عن تكريمها للنازي الأوكراني العجوز.

وكتب بوليانسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سيكون اعتذارا حقيقيا إذا دعمت كندا قرارنا السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين تمجيد المتعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية".

المصدر: "فرانس برس" + "تاس"