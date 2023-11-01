الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلا وجريحا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 245 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتم تدمير مدافع غربية منها مدفعية AS-90 البريطاني.
- على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 245 بين قتيل وجريح كما تم تدمير ثلاث دبابات، ببينها دبابة "ليوبارد" ألمانية.
- على محور جنوب دونيتسك وتم القضاء على 190 عسكريا.
- على محور زابوروجيه تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مدافع غربية.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 80 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.
- إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين Su-27 في دونيتسك.
- إسقاط 48 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون.
- إسقاط 8 صواريخ HIMARS وUragan، وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM.
المصدر: RT