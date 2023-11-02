مجلة أمريكية: قنبلة ذكية روسية تزيد من الضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية

نشرت مجلة Newsweek الأمريكية مقالا يتطرق إلى استخدام روسيا لقنبلتها الجوية الحائمة المطورة "فاب – 1500" المزودة بوحدة تعديل المسار.

وأشار المقال الذي ترجمته إلى الروسية بوابة "أينوسمي" (الإعلام الأجنبي) إلى أن تلك القنبلة القوية قادرة على إصابة المخابئ على عمق 20 مترا، الأمر الذي سيشكل ضغطا على وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقد لفت المعهد الأمريكي لدراسة الحرب الانتباه إلى استخدام روسيا لقنابل جديدة "بوزن 1500" كلغ، وقال إن القوات الروسية تستخدم القنابل الذكية الحائمة المزودة بأجهزة الملاحة الفضائية والليزرية التي تزيد إلى حد بعيد من دقة الضربات الجوية، مشيرا إلى أن "فاب – 1500" هي أقوى قنبلة ضمن أسرة قنابل "فاب" الروسية التي تضم كذلك قنبلتي "فاب – 250" بوزن 250 كيلوغرام و"فاب – 500" بوزن 500 كيلوغرام. وتزن القنبلة "فاب – 1500" نحو 1550 كلغ، ويبلغ قطر إصابتها 500 متر. وبمقدور القنبلة تدمير مخبأ خرساني تحت الأرض على عمق 20 مترا واختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة. ويمكن حملها بواسطة مقاتلات "سو-34"، "سو-30" و"سو-35" التابعة للقوات الجو– فضائية الروسية.

وتعتقد المجلة أن قنابل "فاب -1500" ستزيد من الضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية مع حلول الشتاء البارد. وأعادت المجلة إلى الأذهان أن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات كان قد وصف في أبريل الماضي أسرة القنابل الروسية الذكية الحائمة بأنها "تهديد جديد" من الضروري إيجاد رد عاجل عليه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا