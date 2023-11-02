مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول منع توسع مجموعة "بريكس"

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف إن ممثلي الغرب يحاولون منع توسع مجموعة "بريكس" بالرشوة والتهديدات، إلا أنهم لن ينجحوا.

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جاء ذلك في حوار لفينينديكتوف مع وكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "من المؤكد أن مثل هذه المسارات الموضوعية (توسع مجموعة بريكس – المحرر) لا ترضي الغربيين، فهم يريدون بناء عالم جديد للنخبة فقط، حيث لا تؤخذ حقوق ومصالح أي أحد سواهم في الاعتبار. نرى رحلات مستمرة لمبعوثيهم إلى مناطق مختلفة من العالم على أمل أنهم إما بالرشوة أو بالتهديد سيغيرون المسار الطبيعي للتاريخ. إلا أنه من الواضح اليوم أن جميع محاولات الغربيين لتشويه سمعة النموذج متعدد الأقطاب للتعاون الدولي لن تنجح، ولن تحقق أي نتائج".

وكانت مجموعة "بريكس" قد وافقت في اجتماعها الأخير أغسطس الماضي في جنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية انطلاقا من مطلع العام الجديد 2024.

المصدر: نوفوستي