بوتين: سنصدر خدماتنا الفضائية إلى دول منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى ضرورة زيادة صادرات الخدمات الفضائية الروسية إلى دول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس"، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال بوتين في اجتماع حول تطوير صناعة الصواريخ والفضاء في البلاد: "في يومنا هذا تتطور أسواق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل نشط، لدى شركائنا في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوراسي و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الاتحادات خطط اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. هم على استعداد لتشكيل قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز إمكاناتهم التكنولوجية، وبطبيعة الحال، يمكن لروسيا أن تدعم هذا الاتجاه حيث لدينا ما نقدمه، وأرى أنه من المهم تطوير تصدير منتجاتنا وخدماتنا الفضائية".

وكلف الرئيس الروسي الحكومة والسلطات المختصة بإعداد وتقديم مقترحات حول زيادة صادرات الخدمات الفضائية.

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وأكد أن الميزانية مستقرة ومتوازنة كما أنه يتم العمل على ضبط الانفاق لبعض البنود، بما يؤمن تمويل قطاع الصناعات الفضائية الروسي، وزيادة أجور العاملين في هذا الحقل الاستراتيجي، وتقديم الامتيازات والدعم الحكومي اللازم لهم.

المصدر: نوفوستي