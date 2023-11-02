الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية أطلقتها قوات كييف صباح اليوم الخميس فوق شبه جزيرة القرم الروسية والبحر الأسود.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وخمسا فوق شبه جزيرة القرم".

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وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الأربعاء مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

المصدر: RT