الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرتين أوكرانيتين استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت الدفاعات واحدة عند الساعة 11:30 بتوقيت موسكو وأخرى عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو في مقاطعة بيلغورد".

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وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الاثنين 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: RT