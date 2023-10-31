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الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد
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أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرتين أوكرانيتين استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت الدفاعات واحدة عند الساعة 11:30 بتوقيت موسكو وأخرى عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو في مقاطعة بيلغورد".

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المصدر: RT

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