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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ31

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ31
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دخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ30
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ30

يتبع.. 

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